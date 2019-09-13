Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

1 saat önce

Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi Bölgeye yıl sonuna kadar 850 konutun inşasına başlanacakİSTANBUL - Kağıthane geçtiğimiz Nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Bölgeye yıl sonuna kadar 850 konutun inşasına başlanacak

İSTANBUL - Kağıthane geçtiğimiz Nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bu bölgede yıl sonuna kadar 850 konutun inşasına başlayacaklarını belirtti.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta geçtiğimiz 22 Nisan'da bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan çalışmalarda, risk taşıdıkları gerekçesiyle 123 bina mühürlendi ve 645 daire boşaltılmıştı. Kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alandaki riskli binaların birçoğu iş makineleriyle yıkıldı. Kalan binaların ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yıl sonuna kadar 850 konut yapılacak

İnceleme sonucunda yaklaşık 34 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile yürütülen proje kapsamına giren binalardaki ev sahiplerine 36 ay süresince her ay bin 500 lira kira yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Kiracılara ise taşınma işlemleri için 3 bin lira verileceği söylenmişti. Yapılan yıkım çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Binaların yıkılmasıyla büyük bir enkaz alanın oluştuğu arsada çalışmaların devam ettiği görüldü.

Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Murat Kurum, Kağıthane, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz
Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan aşağı atladı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]