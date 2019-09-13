Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Kağıthane'de geçtiğimiz Nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bu bölgede yıl sonuna kadar 850 konutun inşasına başlayacaklarını belirtti.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 22 Nisan'da bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan çalışmalarda, risk taşıdıkları gerekçesiyle 123 bina mühürlenmiş ve 645 daire boşaltılmıştı. Kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alandaki riskli binaların birçoğu iş makineleriyle yıkıldı. Kalan binaların ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

BÖLGEDE YIL SONUNA KADAR 850 KONUT YAPILACAK

İnceleme sonucunda yaklaşık 34 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile yürütülen proje kapsamına giren binalardaki ev sahiplerine 36 ay süresince her ay bin 500 lira kira yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Kiracılara ise taşınma işlemleri için 3 bin lira verileceği söylenmişti.

Yapılan yıkım çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Binaların yıkılmasıyla büyük bir enkaz alanının oluştuğu alanda çalışmaların devam ettiği görüldü.

(İHA)

İHA)