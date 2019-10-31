Kağıthane'de riskli bulunan öğrenci yurdunun yıkımı tamamlandı

Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı.

TAŞIMA SIRASINDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞINDI

Binadan apar topar çıkarılan öğrencilere ait eşyalar oluşturulan imece kuyruğu ile yandaki park alanına taşındı. Daha sonra alana getirilen kamyonlara yüklenerek taşındı. Öğrencilere ait eşyaların taşınması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yurttan çıkarılan öğrenciler önce polis ekiplerine tepki gösterdi, ardından yaşananları görüntülemeye çalışan basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Polisin araya girerek biber gazı kullanmasıyla olaylar büyümeden kısa sürede sona erdi.

EŞYASININ TAŞINMASINI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Öğrenci yurdunun hemen yanında bulunan ve yurtta görevli personeli kaldığı lojman da boşaltılarak yıkıldı. Bu arada bir kadın lojmandaki eşyalarının önce park alanına ardından da kamyona taşınmasını gözyaşları içinde izledi.

Binaların boşaltılmasının ardından yıkım ekipleri önce yurt binasını kontrollü bir şekilde yıktı, ardından lojman olarak kullanılan bina da yıkıldı. Yıkım akşam saatlerinde tamamlandı.