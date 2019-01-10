Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu
1 saat önce
Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.
Kağıthane
'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Çatı düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
Şiddetli rüzgar İstanbul
'u etkisi altına aldı. Kağıthane Seyrantepe Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Çatı düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:32 Kaynak: İHA
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