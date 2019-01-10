Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu

Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu

1 saat önce

Kağıthane'de rüzgar bir çatıyı uçurdu Kağıthane'de çatı uçtu, kimsenin olmaması faciayı önlediİSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.

Kağıthane'de rüzgar bir çatıyı uçurdu
Kağıthane'de çatı uçtu, kimsenin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Çatı düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
Şiddetli rüzgar İstanbul'u etkisi altına aldı. Kağıthane Seyrantepe Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Çatı düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

İstanbul, Kağıthane, 3. Sayfa
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