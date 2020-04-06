KAĞITHANE'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATI UÇTU - Son Dakika

Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı yan binanın üstüne doğru katlandı.

Saat 14.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi girişinde bulunan 4 katlı binanın çatısı yan binanın üstüne doğru uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Güvenlik nedeniyle İsmet İnönü Caddesi'nin girişi şeritler ile trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisi ile binanın giriş katında bulunan restoranın baca borusu ve çatıdan düşen bazı taşlar yola saçıldı. İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, yan katlanan çatıyı elektrik testere ile kesti. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

OLASI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Olay yerinde bulunan bina sahibi Ercan Erdoğan, Sabah rüzgar başladı. Belliydi. Çatı kalktı, indi. Hemen polisi aradık. Zabıta ve itfaiyeyi de bilgilendirdik. Rüzgar çatıyı kaldırdı. Allah'tan caddeye doğru düşürmedi. Sağ tarafta bulunan binanın üstüne doğru düştü. Orada bulunan duvar engelledi. Bir faciadan kurtulmuş olduk. Rüzgar durunca çatımızı yaptıracağız. Bu çatı üç kere düştü. Bunu demir yapı ile yaptırmamız lazım. Meydan açık olduğu için öyle yaptırmamız lazım dedi.