Kağıthane'de Şaftı Kopan Kamyonet, Sokak Üzerindeki 6 Araca ve Bir Binanın Doğalgaz Kutusuna Çarptı.
7 dakika önce
IHAAW153859-ASA/05-02-2019- Kağıthane'de şaftı kopan kamyonet, sokak üzerindeki 6 araca ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı.
IHAAW153859-ASA/05-02-2019
- Kağıthane'de şaftı kopan kamyonet, sokak üzerindeki 6 araca ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Sokak trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin zarar gören araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. 05.02.2019 15: 38: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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