Kağıthane'de saldırgan hem vurdu, hem yayınladı (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.