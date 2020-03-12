KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)

6 saat önce

KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)Ersan SAN / KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu.

KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1), System.String[]

KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)

Ersan SAN/ KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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