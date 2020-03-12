KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1) - Son Dakika

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KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)
6 saat önce
KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)Ersan SAN / KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'DE SALDIRGAN HEM VURDU, HEM YAYINLADI (1)
Ersan SAN/ KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.
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