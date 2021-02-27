KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN… - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…

27.02.2021 18:12
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…

VATANDAŞLARIN MANZERETLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ;"BEN İKİ DEFA HASTALIĞI GEÇİRDİĞİM ZATEN. O YÜZDEN KORKMUYORUM""YASAKTAN MUAF DEĞİLİM AMA ÇIKTIM. İNSANLAR 17.

VATANDAŞLARIN MANZERETLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ;

"BEN İKİ DEFA HASTALIĞI GEÇİRDİĞİM ZATEN. O YÜZDEN KORKMUYORUM"

"YASAKTAN MUAF DEĞİLİM AMA ÇIKTIM. İNSANLAR 17.00'YE KADAR SERBEST ZATEN"

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kağıthane'deki görüntüler şaşkınlık yarattı.

Koronavirüs pandemisinde artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi  05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek dakikalarca dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık görüntüleri ise şaşkın yarattı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların kimi market için, kimi çocuğunu parka götürdüğünü kimi de hava almaya çıktığını belirtti. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

"BEN İKİ DEFA HASTALIĞI GEÇİRDİĞİM ZATEN"

Okul arkadaşlarıyla bir araya gelen 5 kişilik grup da sosyal mesafesiz ve maskesiz halde parkta toplandı. Kurs için dışarı çıktıklarını ifade eden öğrencilerden biri yasaktan haberdar olmadığını söyleyerek, "Ben iki defa hastalığı geçirdiğim zaten. O yüzden korkmuyorum. Bize bir şey olmaz" diye konuştu.

"SANKİ BURASI ERZİNCAN'DA BİR KÖY"Parktaki bir vatandaş, "Sanki burası Erzincan'da bir köy. Hiç denetim yapılmıyor. En başından beri bir denetim yok. İnsanlar artık gevşedi. Bir gevşeme var" dedi. Hava almak için çıktığını söyleyen Ferdi Akkuş ise, "Evde daraldık. Evimiz yakın. Herkes dışarıda zaten" diye konuştu.

"OTURUYORUZ, MUHABBET EDİYORUZ ARKADAŞLARLA"

Ceza yazılması konusunda endişesi olmadığını dile getiren bir vatandaş ise, "Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Çay, sigara içtiğimiz için de maske takmadık. Mahallemizde oturuyoruz. Evim yakın zaten ceza yazılmasından endişeleneceğim bir şey yok" diye konuştu. Bisikletiyle parkta gezen bir genç ise, "Yasaktan muaf değilim ama çıktım. İnsanlar 17.00'ye kadar serbest zaten. Alışverişi bahane edip dışarı çıkıyor, ben de bahane ederek dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.

KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…
YORUMLAR
500
Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kağıthane, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN… - Son Dakika


Son Dakika
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:35:03. #1.11#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement