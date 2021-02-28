KAĞITHANE'DE ŞAŞIRTAN KALABALIK; BU GÖRÜNTÜLER KISITLAMA GÜNÜNDEN…

VATANDAŞLARIN MANZERETLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ;

"BEN İKİ DEFA HASTALIĞI GEÇİRDİĞİM ZATEN. O YÜZDEN KORKMUYORUM"

"YASAKTAN MUAF DEĞİLİM AMA ÇIKTIM. İNSANLAR 17.00'YE KADAR SERBEST ZATEN"

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kağıthane'deki görüntüler şaşkınlık yarattı.

Koronavirüs pandemisinde artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek dakikalarca dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık görüntüleri ise şaşkın yarattı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların kimi market için, kimi çocuğunu parka götürdüğünü kimi de hava almaya çıktığını belirtti. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

"SANKİ BURASI ERZİNCAN'DA BİR KÖY"

Parktaki bir vatandaş, "Sanki burası Erzincan 'da bir köy. Hiç denetim yapılmıyor. En başından beri bir denetim yok. İnsanlar artık gevşedi. Bir gevşeme var" dedi. Hava almak için çıktığını söyleyen Ferdi Akkuş ise, "Evde daraldık. Evimiz yakın. Herkes dışarıda zaten" diye konuştu.

VATANDAŞLAR CEZA YAZILMASINDAN ENDİŞELENMİYOROkul arkadaşlarıyla bir araya gelen 5 kişilik grup da sosyal mesafesiz ve maskesiz halde parkta toplandı. Kurs için dışarı çıktıklarını ifade eden öğrencilerden biri yasaktan haberdar olmadığını söyleyerek, "Ben iki defa hastalığı geçirdiğim zaten. O yüzden korkmuyorum. Bize bir şey olmaz" diye konuştu.

Ceza yazılması konusunda endişesi olmadığını dile getiren bir vatandaş ise, "Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Çay, sigara içtiğimiz için de maske takmadık. Mahallemizde oturuyoruz. Yasak olduğunu biliyoruz ama ne bir bekçi ne de polis var. Evim yakın zaten ceza yazılmasından endişeleneceğim bir şey yok" diye konuştu. Bisikletiyle parkta gezen bir genç ise, "Yasaktan muaf değilim ama çıktım. İnsanlar 17.00'ye kadar serbest zaten. Alışverişi bahane edip dışarı çıkıyor, ben de bahane ederek dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.