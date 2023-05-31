Satırlı adam, karısını ve 2 çocuğunu rehin aldı! Özel harekat operasyonuyla kurtarıldılar - Son Dakika
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Satırlı adam, karısını ve 2 çocuğunu rehin aldı! Özel harekat operasyonuyla kurtarıldılar

31.05.2023 14:37

Kağıthane'de bir kadın ve 2 çocuğu kavga ettiği eşi tarafından satırla rehin alındı. İhbar üzerine devreye giren özel harekat polisleri kadını ve çocuklarını kurtararak, satırlı kocayı gözaltına aldı.

Dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Şeyda U. (31) ile Alpay U. (30) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Alpay U. eline aldığı satırla eşine saldırdı. Şahıs ardından da 2 çocuğuyla birlikte eşini satırla rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Mahalleli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokağa giremeyince park halindeki bir kamyonet vatandaşlar tarafından elbirliğiyle kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri ise, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise sokakta önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda olay yerine önlem maksatlı özel harekat polisi de sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İkna çalışmaları çerçevesinde bir anlık dalgınlığından yaralanan polis, şahsı etkisiz hale getirdi. Kadını ve çocukları kurtaran Kağıthane polisi, şahsı ise gözaltına aldı. Mahallelinin panik yaşadığı sokakta yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Kağıthane, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satırlı adam, karısını ve 2 çocuğunu rehin aldı! Özel harekat operasyonuyla kurtarıldılar - Son Dakika


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