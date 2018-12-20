Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Şeb-i Arus Gecesi

Kağıthane'de Şeb-i Arus Gecesi

1 saat önce

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yıl dönümü dolayısıyla her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Şeb-i Arus, Mevlana tarafından ise sevgiliye kavuşma gecesi olarak tanımlanıyor.

Kağıthane'de Şeb-i Arus Gecesi, System.String[]
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yıl dönümü dolayısıyla her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Şeb-i Arus, Mevlana tarafından ise sevgiliye kavuşma gecesi olarak tanımlanıyor. Kağıthane Belediyesi vefatının 745'inci yılında Mevlana'yı andı.

Kağıthane Belediyesi vefatının 745'inci yılında Mevlana'yı andı. Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tasavvuf konseri ve sema gösterisi Kağıthaneli vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden olan Emre Ermiş'in sahne aldığı geceye vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Hz. Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvufun önemli isimlerinin şiirlerinin bestelendiği ezgileri de seslendiren Ermiş, Kağıthanelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık bir saat süren konserin ardından sema gösterisi ile devam eden gecede sahne alan semazenler manevi bir hava estirdi. Hz. Mevlana'nın sözleri ve hayatından kesitlerin de zaman zaman seyirciyle paylaşıldığı gece Kur-an Tilaveti ile birlikte sona erdi.

Geceye Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Aralık, Kağıthane, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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