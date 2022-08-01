Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı

01.08.2022 05:42
Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı

Kağıthane'de servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Öçal, direksiyon hakimiyetini kaybederek bankaya girdi.

Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı

Kağıthane'de servis minibüsü bankaya girdi

İSTANBUL - Kağıthane'de servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Öçal, direksiyon hakimiyetini kaybederek bankaya girdi. Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralanırken banka ve önünde bulunan ATM'de maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsü, şoförünün seyir halindeyken öksürük krizine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Vedat Öçal önce refüje ardından da banka ATM'sinin de bulunuğu cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü, ATM ile birlikte bankanın camından içeri girdi.

Servis şoförü kısa süreli baygınlık yaşadı

İddiaya göre, öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Öçal, çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık yaşarken servis aracından bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ederken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bankanın camları kırılırken bankaya ait bir ATM ise çarpmanın etkisiyle servis aracı ile birlikte bankanın içine savruldu. Servis aracı kullanılamaz hale geldi. Bankada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan şoför Vedat Öçal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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