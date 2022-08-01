Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ - Son Dakika

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