Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.
ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ
Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
- İstanbul
Son Dakika › Güncel › ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ - Son Dakika