ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ - Son Dakika
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ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ

01.08.2022 05:57
ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ

KAĞITHANE'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi.

KAĞITHANE'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada, servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.

ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ

Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı Kağıthane'de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ANİMASYON FİLMİYLE FARKINDALIK TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ANİMASYON FİLMİYLE FARKINDALIK
Kaynak: DHA

Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN KULLANDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ BANKAYA GİRDİ - Son Dakika
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