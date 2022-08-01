KAĞITHANE'DE ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN MİNİBÜSLE BANKAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN MİNİBÜSLE BANKAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

01.08.2022 15:37

KAĞITHANE'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi.

KAĞITHANE'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Bu sırada para çeken bir kişi, minibüsün altından kalmaktan şans eseri kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi. Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARA ÇEKERKEN SON ANDA KURTULDU

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın para çeken kişinin yanındaki ATM'ye girdiği anlar yer alıyor.

Görüntü dökümü:

-Servis aracının ATM'ye girdiği bir kişinin son anda kurtulduğu anlar


YORUMLAR
500
Para çekmek isterken ölümden döndü... İstanbul'da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada Para çekmek isterken ölümden döndü... İstanbul'da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada Park halindeki otomobilden banka kartları çalan çocuklar yakalandı Park halindeki otomobilden banka kartları çalan çocuklar yakalandı
Kaynak: DHA

Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN MİNİBÜSLE BANKAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN MİNİBÜSLE BANKAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement