KAĞITHANE'DE ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTAN ŞOFÖRÜN MİNİBÜSLE BANKAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

KAĞITHANE'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Bu sırada para çeken bir kişi, minibüsün altından kalmaktan şans eseri kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi. Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARA ÇEKERKEN SON ANDA KURTULDU

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın para çeken kişinin yanındaki ATM'ye girdiği anlar yer alıyor.

Görüntü dökümü:

-Servis aracının ATM'ye girdiği bir kişinin son anda kurtulduğu anlar