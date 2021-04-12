KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU - Son Dakika

KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU

12.04.2021 02:44

Kağıthane'da sıcak havayı fırsat bilen çocuklar kısıtlamaya rağmen parklara koştu.

Kağıthane'da sıcak havayı fırsat bilen çocuklar kısıtlamaya rağmen parklara koştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar güneşli havada oyun oynamak için parklara akın etti. Kağıthane'de çocuğunu parka çıkaran Eda Özdemir, Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak kısıtlama olmasına rağmen 5 dakika da olsa hava aldırmak zorundayız. Malum okullar 2 gün. Çocuklar bu olaydan yıpranıyorlar, yara alıyorlar. O yüzden 15-20 olsa dakikalığına çıkarıp eğlendirip oynuyoruz ifadelerini kullandı.

OKULDA RESİM YAPMAYI ÇOK ÖZLEDİM

11 yaşındaki Mustafa da, Parka arkadaşlarımla geliyorum. Korona olmasaydı maske takmayacaktık. Arkadaşlarımla futbol oynuyoruz. Evde sürekli internete bakınca da gözlerimiz bozuluyor. O yüzden ben de parka çıkıyorum. Okulda, resim yapmayı, oyunlar oynamayı çok özledim dedi.

KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU
KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU
KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU
KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU

Eda Özdemir, Koronavirüs, Kağıthane, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE SICAK HAVAYI GÖREN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU - Son Dakika


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