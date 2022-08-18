KAĞITHANE'DE AÇIK PENCERE HIRSIZI BİNAYA BÖYLE TIRMANDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE AÇIK PENCERE HIRSIZI BİNAYA BÖYLE TIRMANDI

18.08.2022 10:55

KAĞITHANE'de sıcaklar yüzünden açık bırakılan pencerelerden evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

KAĞITHANE'de sıcaklar yüzünden açık bırakılan pencerelerden evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin binaya tırmanarak pencereden içeri girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Çağlayan ve Gültepe'de Mahallelerinde iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelinin binaya tırmandığı  ardından pencereden içeri girdiği görüldü. Şüphelinin elinde eldiven yüzünde ise maske olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheliler Rahmi E.(19) ile suç ortağı C.S.(17) 'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Rahmi E.'nin 1, yaşı küçük olduğu için Çocuk Büroya teslim edilen C.S.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sıcak havalar nedeniyle açık bırakılan pencereleri takibe aldıkları, buralara tırmanarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya tırmanma görüntüleriŞüphelilerin adliyeye sevki


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Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE AÇIK PENCERE HIRSIZI BİNAYA BÖYLE TIRMANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE AÇIK PENCERE HIRSIZI BİNAYA BÖYLE TIRMANDI - Son Dakika
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