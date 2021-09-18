Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı - Son Dakika

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 19: 45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Aladağ Sokak'ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde yağmur yağışı başladı. Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki 5 katlı binanın çatısı rüzgarın etkisiyle birlikte uçarak havada asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 otomobil zarar gördü

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.