KAĞITHANE'DE SİLAH ÇEKEREK GASP YAPAN SAHTE POLİS YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE SİLAH ÇEKEREK GASP YAPAN SAHTE POLİS YAKALANDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE SİLAH ÇEKEREK GASP YAPAN SAHTE POLİS YAKALANDI

6 saat önce

KAĞITHANE'de sabaha karşı bir evin kapısını çalan şüpheli kendisine kapıyı açan kişiye silah çekip 'yat yere polis' diyerek parasını gasp etti.

KAĞITHANE'de sabaha karşı bir evin kapısını çalan şüpheli kendisine kapıyı açan kişiye silah çekip 'yat yere polis' diyerek parasını gasp etti.

Olay, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'ndeki bir evde 12 Martta meydana geldi. İsa M.(64), Mustafa G. (33) ve Mehmet Şahap S. (30)'nin yaşadıkları evin kapısı saat 05.30 sıralarında çaldı. Kapıya gelen kişi, İsa M.'ye silah çekerek 'yat yere polis' diyerek silah çekti. Ardından İsa M.'yi yere yatıran gaspçı, İsa M.'ye ait bin 600 lirayı gasp ederken, uyuyan Mustafa G.'ye ait 800 lira ve M. Şahap S.'ye ait 200 lirayı alarak kaçtı.

İsa M., Mustafa G. ve Mehmet Şahap S. durumu polise ihbar etti. Polis, İsa M.'nin ifadesiyle şüphelinin eşkali belirleyerek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelinin yakalanması çalışma başlattı. Polis, eve giren şüphelinin Engin M.(32) olduğunu belirledi. Şüphelinin Sarıyer'de bir eğlence mekanında olduğunu tespit eden polis, olayın ertesi günü Engin M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise Zübeyde Hanım Mahallesindeki bir evde ele geçirildi. Şüpheli Engin M.'nin ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti suçlarından kaydı olduğunu öğrenilirken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gasp, ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAĞITHANE'DE SİLAH ÇEKEREK GASP YAPAN SAHTE POLİS YAKALANDI

Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:40 Kaynak: DHA

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