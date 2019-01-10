Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kağıthane'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Kağıthane'de iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Kağıthane'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kağıthane'de iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerine gelen bir kişi ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Silahın da kullanıldığı kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Polis, Kağıthane, Güncel
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