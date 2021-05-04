Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı

-İftardan sonra gerçekleşen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, iftardan sonra Kağıthane Sanayi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Bahçem Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen bir olaydan ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Meydana gelen silahlı kavga sonucu Altan A. ve Şükrü M. ağır yaralanırken Enes A. ise hafif yaralandı. Durumları ağır olan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi yada kişileri belirlemek için çalışma başlattı.