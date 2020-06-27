Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kağıthane'de motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde dehşet saçtı.

Kağıthane'de motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde dehşet saçtı. Rastgele sıkılan kurşunlar sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bulunan bir spor merkezi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk ile 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olay sonrası sokağa giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatırken, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay esnasında orada bulunan ve dehşet anını yaşayan Rıfat Yılmaz, "Oturduğumuz esnada karşımızdaki çocuk vuruldu. Ondan sonra vücudumda bir sıcaklık hissettim. Orada Taha adında bir arkadaş var. Mermi ayağına isabet etmiş. Ayağı kanlar içindeydi. Ben de yanlışlıkla o esnada silahla ateş açarak tetiği çekmeye çalışan kişinin üzerine doğru koşmuşum. O esnada ağabey sen ne yaptın ya vurdun bizi her taraf kan oldu, dedim. Bunu söylediğim an elinde silah vardı korktum tabi biraz. Tekrar o alandan uzaklaştım. Tam olarak yüzünü hatırlamıyorum ama caddeye doğru kaçtı. Olayı gerçekleştirenin bir kişi olduğunu gördüm. Yaralanan 3 kişiydi. Biri spor salonunda çalışan ablanın 8-9 yaşlarında bir çocuğuydu. O da ayağından yaralandı. Kucağına alıp getirdiler çocuğu. Onun da ciddi bir şeyi yok" dedi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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