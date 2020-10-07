Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA KAĞITHANE'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA KAĞITHANE'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Olay saat 03: 00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde kavga eden iki grup, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Gece saatlerinde ise kırmızı bir otomobille olay yerine gelen iki kişi Mücahit Kanat ve Ali Tiken'e kurşun yağdırdı.

MÜCAHİT KANAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİSaldırının ardından Mücahit Kanat ve Ali Tiken hemen hastaneye kaldırıldı.  Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kağıthane'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Tiken'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.  SALDIRGANLAR KIRMIZI BİR OTOMOBİLLE KAÇTISaldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde kırmızı bir otomobille olay yerine gelen saldırganlardan birinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE İSABET ALDISaldırının gerçekleştiği binanın önünde bulunan 34 BGG 933 plakalı hafif ticari araca çok sayıda mermi isabet ederken lastiğinin de patladığı görüldü. Olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan 34 LCK 563 plakalı minibüsünde camına mermi isabet etti.  POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yerine çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam  ediyor.


Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kağıthane, İstanbul, Kamera, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 05:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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