KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI: BİRİ 8 YAŞINDA ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Kağıthane 'de motosikletli bir kişi spor salonu önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Olayda salon önünde bekleyen biri 8 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı