Son dakika haberi... Kağıthane'de silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de, silahlı saldırıda yaralanan yabancı uyruklu iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kendilerinin de ikamet ettiği Bahçe Sokak'a arabayla gelen Suriyeli oldukları öğrenilen iki kişi, aralarında anlaşmazlık bulunan Suriyeli iki kişiye, dışarıda bulundukları sırada silahla ateş etti.

Saldırganlar, araçla kaçarken S.H. ve A.H. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.