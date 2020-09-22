Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde bir börekçide oturan 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Yaralılardan biri kendi imkanıyla hastaneye giderken, diğer iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.