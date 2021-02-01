Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilekli Caddesi'nde yürüdüğü sırada ismi henüz belirlenemeyen bir kişiye, hareket halindeki otomobilden ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.