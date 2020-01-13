Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika

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Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı.
6 saat önce
Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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