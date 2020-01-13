Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika

Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı.

6 saat önce

Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı., System.String[]

Kağıthane'de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kağıthane, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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