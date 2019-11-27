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Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

6 saat önce

Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar Kağıthane'de sürücü ile tartıştıktan sonra ambulansla kurşun yağdıran şahıslar olay yerinden kaçtıİSTANBUL - Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı.

Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane'de sürücü ile tartıştıktan sonra ambulansla kurşun yağdıran şahıslar olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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