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Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

49 dakika önce

Kağıthane Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını unutmadı.

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Kağıthane Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını unutmadı.


Kağıthane Belediyesi, Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi ile birlikte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir program hazırladı. Kağıthane Belediyesi Meclis Binası'nda gerçekleştirilen programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede bulunan okullardaki öğrenciler, öğretmenler, Kağıthane Kent Konseyi üyeleri ve hayvanseverler katıldı. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Mevlüt Öztekin, her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarının altını çizdi. Etkinlikte katılımcılara sokak hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesi konusunda eğitim verildi. Büyük bir dikkatle eğitimi takip eden öğrenciler can dostlarının her zaman korunması gerektiğine vurgu yaptı.


Kağıthane Belediyesi'nin son 6 ayda sokak hayvanları için 540 kısırlaştırma ve numaralandırma, 2 bin 34 aşılama ve muayene, 2 bin 826 tedavi hizmeti verdiği belirtildi. Program sonunda öğrencilere sokaktaki hayvanlarını beslemeleri için mama, mama kabı ve su kabı hediye edildi. - İSTANBUL

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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