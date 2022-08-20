KAĞITHANE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİNİN YAKINI ONU DA TANIYORDUK, BİZDEN KORKTUĞU İÇİN KAÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİNİN YAKINI ONU DA TANIYORDUK, BİZDEN KORKTUĞU İÇİN KAÇTI

20.08.2022 16:10

KAĞITHANE'de sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü fizik tedaviden çıkarak engelli aracıyla giden Sebahattin İnce'ye çarptı.

KAĞITHANE'de sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü fizik tedaviden çıkarak engelli aracıyla giden Sebahattin İnce'ye çarptı. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sebahattin İnce'nin kayınbiraderi Bayram Şair, "Ben kazaya doğru koştum. Baktım ki eniştem. O sırada şoka uğradım. Ambulans gelene kadar kimse dokunmadı. Çarpan arkadaş korkudan olay yerinden kaçtı. Allah onun da yardımcısı olsun. Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı" dedi.

Kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde Perşembe saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli aracıyla sokaktan giden 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan engelli kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü öne aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÇARPAN ARKADAŞ KORKUDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI,ALLAH ONUN DA YARDIMCISI OLSUN"

Eniştesinin fizik tedavi için gittiği hastaneden gelirken kaza olduğunu söyleyen Bayram Şair, "Kaza bizim dükkanın önünde oldu. Ben kazaya doğru koştum. Baktım ki eniştem. O sırada şoka uğradım. Ambulans gelene kadar kimse dokunmadı. Sadece nefes almasını sağladık. Ambulansla hastaneye taşıdık. Çarpan arkadaş da korkudan olay yerinden kaçtı. Allah onun da yardımcısı olsun. Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı. İnsanlar müdahale edince korktu kaçtı. Kaza yerinde eniştemin bilinci açıktı. Bizimle konuşuyordu. Hastaneye götürdük" dedi

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü, akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaz yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİNİN YAKINI ONU DA TANIYORDUK, BİZDEN KORKTUĞU İÇİN KAÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 16:10:23. #1.11#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİNİN YAKINI ONU DA TANIYORDUK, BİZDEN KORKTUĞU İÇİN KAÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement