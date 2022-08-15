Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

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Kağıthane Seyrantepe'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken birçok otomobil suya gömüldü. Suya gömülen otomobilleri bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Görüntüde 3 vatandaşın göle dönen sokakta gezdiği görüldü.

İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe 'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Otomobillerin sular içerisinde kaldığı caddede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

Seyrantepe, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

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