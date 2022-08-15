Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti - Son Dakika
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Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

15.08.2022 14:08

Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti Kağıthane Seyrantepe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Otomobillerin sular içerisinde kaldığı caddede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kağıthane Seyrantepe'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken birçok otomobil suya gömüldü. Suya gömülen otomobilleri bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Görüntüde 3 vatandaşın göle dönen sokakta gezdiği görüldü.

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Kaynak: İHA

Seyrantepe, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti - Son Dakika
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