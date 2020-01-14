Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı - Son Dakika
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Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı

6 saat önce

Kağıthane'de yüzleri maskeli iki kişi, gündüz vakti kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu.

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı, System.String[]
Kağıthane'de yüzleri maskeli iki kişi, gündüz vakti kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerin ellerindeki silahın kabzasıyla camı kırarak altınları almaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Camın kırılmamasıyla başarısız olan soygun girişiminin ardından şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Kağıthane, Çağlayan Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, caddedeki kuyumcuya gelerek ellerindeki silahın kabzasıyla cama vurmaya başladı. Camı kırarak vitrindeki altınları almak isteyen şüpheliler başarısız oldu. Kuyumcu camının kırılmaması üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, ikinci kez camı kırmak için hamle yaptı. Ancak başarısız olan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı. Yaşadıkları paniği atlatan kuyumcu çalışanları ise, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"CAMI İNDİREBİLSELER, RAFTAKİ ALTINLARI ÇANTAYA DOLDURUP KAÇACAKLAR"

Yüzleri maskeli şüphelilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirten esnaf Tayyar Kurtuluş, "Saat 12 civarında yüzleri maskeli iki kişi cadden aşağıya koşarak geliyorlar. Bir tanesinin elinde silah, diğerinin elinde çanta var. Elinde silah olan kabzasıyla camı kırmaya çalışıyor ancak ilk seferinde başarılı olamıyor. İkinci kez deniyor, olmuyor. Camı indirebilseler, raftaki altınları çantaya doldurup kaçacaklar" dedi.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Yüzü maskeli iki şüphelinin soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı ve yüzleri maskeli iki kişiden birinin kuyumcunun camını kırmaya çalıştığı sırada diğer şüphelinin de arkadan gelerek altınları doldurmak için çantayı hazırlaması kaydedildi.  Camın kırılmamasıyla başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından paniğe kapılan şüphelilerin kaçışı da kameralara yansıdı.


- İstanbul
Kağıthane, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:37 Kaynak: DHA
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