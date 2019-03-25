Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın (1)

Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın (1)

38 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA-KAĞITHANE'de bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın (1), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA-KAĞITHANE'de bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda saat 16.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Güncel
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