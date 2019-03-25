Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın Paniği

Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın Paniği

1 saat önce

Kağıthane'de bir spor salonunda tadilat sırasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın Paniği, System.String[]
Kağıthane'de bir spor salonunda tadilat sırasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Sporcular can havliyle kendini dışarı atarken 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane, Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan fitness salonunda saat 16.15 sıralarında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle salon içerisinde spor yapan vatandaşlar büyük panik yaşarken durum itfaiyeye haber verildi. Çalışanları ise salon içerisinde bulunan vatandaşları tahliye ederek itfaiyeyi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alırken spor salonu kullanılamaz hale geldi.

Fitness salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen fitness salonunda çıkan yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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