Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1) - Son Dakika

Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1)

14 dakika önce

Ersan SAN/ KAĞITHANE İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi.

Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1), System.String[]

Ersan SAN/ KAĞITHANE  İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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