KAĞITHANE İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi.
KAĞITHANE İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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13.01.2020 19:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı - Son Dakika