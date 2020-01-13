Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı

6 saat önce

KAĞITHANE İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi.

KAĞITHANE İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı

İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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