İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı - Son Dakika

İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı

Son Güncelleme: 18.09.2023 18:49

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Bir grup köpeğin bir kediye saldırarak parçalaması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de vatandaşlar sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Halk, sokakta tedirgin bir şekilde yürürken, sürü halinde gezen köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşların korku rüyası oldu

MAHALLELİNİN BAŞIBOŞ KÖPEK KORKUSU

Kağıthane'de yoldan geçenlere saldıran ve sürü halinde gezen çok sayıda sahipsiz köpek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı adım atmaya çekinirken, bazı vatandaşlar ise sahipsiz köpekleri gördüğünde yolunu değiştirmek zorunda kalıyor. Mahalle sakinlerinin gece saatlerinde yükselen köpek seslerinden rahatsız olduğu ve yetkililerden aylardır çözüm beklediği iddia ediliyor.

İstanbul Kağıthane'de sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşların korku rüyası oldu

KEDİYİ PARÇALADILAR

Öte yandan sürü halinde gezen bir grup köpeğin kedilere saldırdığı, birini de parçaladığı ortaya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşların korku rüyası oldu
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı - Son Dakika
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