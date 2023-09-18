İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı

İstanbul Kağıthane'de vatandaşlar sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Halk, sokakta tedirgin bir şekilde yürürken, sürü halinde gezen köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

MAHALLELİNİN BAŞIBOŞ KÖPEK KORKUSU

Kağıthane'de yoldan geçenlere saldıran ve sürü halinde gezen çok sayıda sahipsiz köpek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı adım atmaya çekinirken, bazı vatandaşlar ise sahipsiz köpekleri gördüğünde yolunu değiştirmek zorunda kalıyor. Mahalle sakinlerinin gece saatlerinde yükselen köpek seslerinden rahatsız olduğu ve yetkililerden aylardır çözüm beklediği iddia ediliyor.

KEDİYİ PARÇALADILAR

Öte yandan sürü halinde gezen bir grup köpeğin kedilere saldırdığı, birini de parçaladığı ortaya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.