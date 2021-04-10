Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı - Son Dakika

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Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İSTANBUL - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan aracıns ürücüs kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Takla atan aracın sürücüsü olayı görüp yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne müdahale etti. Kaza nedeniyle caddede aksayan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.