İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

10.08.2022 01:20
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptı.

KAĞITHANE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptı. Ardından bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında, D100 karayolu Edirne istikameti, Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametinde seyir halinde bulunan F.T.'nin kullandığı 34 BUT 564 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikametteki 07 ABD 919 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarpıktan sonra takla attı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan F.T. itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan F.T. ve yanında bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında, yol kenarında oturan İbrahim Saygılı yaşananları anlattı. Saygılı, "Hava almaya geldim. Şurada oturuyordum. İki araç yan yana geliyordu. Şu araç sollamaya çalıştı. Çok süratliydi. Bariyere vurdu. Sonra takla attı. 3-4 takla attı. Araçta bir kişi vardı. Yaralının durumu ağırdı" dedi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle, D100 Karayolu Edirne istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekipleri tarafından trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü Çanakkale'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü Kocaeli'de hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı Kocaeli'de hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 01:20:38. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş