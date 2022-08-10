İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

KAĞITHANE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptı. Ardından bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında, D100 karayolu Edirne istikameti, Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametinde seyir halinde bulunan F.T.'nin kullandığı 34 BUT 564 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikametteki 07 ABD 919 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarpıktan sonra takla attı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan F.T. itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan F.T. ve yanında bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında, yol kenarında oturan İbrahim Saygılı yaşananları anlattı. Saygılı, "Hava almaya geldim. Şurada oturuyordum. İki araç yan yana geliyordu. Şu araç sollamaya çalıştı. Çok süratliydi. Bariyere vurdu. Sonra takla attı. 3-4 takla attı. Araçta bir kişi vardı. Yaralının durumu ağırdı" dedi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle, D100 Karayolu Edirne istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekipleri tarafından trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.