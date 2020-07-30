Kâğıthane'de takip ettikleri kişilere çarptılar: 1'i ağır 2 yaralı -1 - Son Dakika

Kâğıthane'de takip ettikleri kişilere çarptılar: 1'i ağır 2 yaralı -1

KAĞITHANE'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı.

KAĞITHANE'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü. Olay, Bomonti- Kağıthane Tüneli, Kağıthane çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin motosiklet ve otomobille üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti takip etti. Tünel çıkışına gelindiğinde kimliği belirsiz kişiler, motosikletli 2 kişiye çarparak kaza yaptırdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan 1'i viyadükten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:31

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı