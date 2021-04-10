Kaza dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araçtan dışarı çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.
Görüntü dökümüCep telefonu görüntüleri-Kazada ters dönen otomobil-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI - Son Dakika