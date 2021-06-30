Olay saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eyüpsultan istikametinden gelen 34 CTA 223 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi'nden İmrahor Caddesi'ne doğru seyir halindeyken Sütlüce Kavşağı'nda, İmrahor Caddesi üzerinden Beyoğlu istikametine doğru seyir halindeki 34 THR 21 plakalı taksi ile çarpıştı. KAZADA KORKAN KADINI YAKINLARI TESELLİ ETTİ34 CTA 223 plakalı otomobilden inen bir kadın olay yerine gelen yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yere dökülen akaryakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de taksi ile otomobil çarpıştı - Son Dakika