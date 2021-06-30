Kağıthane'de taksi ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

KAĞITHANE'de bulunan Sütlüce Kavşağı'nda meydana gelen kazada taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken taksi ve otomobilde hasar meydana geldi.

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