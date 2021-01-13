Kağıthane'de aralarında husumet bulunan taksi şoförünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksici Ferhat B'nin, 9 Ocak'ta Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yanına gelen bir araçtan açılan ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Muhammed E.A. (26) ve Atakan E'yi (23) yakaladı. Şüpheli Muhammed E.A'nın babası Ekrem A. da gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.
Taksici Ferhat B'nin yaklaşık 2 yıl önce Ekrem A'yı darbettiği bu nedenle aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika