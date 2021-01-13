Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı

13.01.2021 10:37

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan taksi şoförünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan taksi şoförünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksici Ferhat B'nin, 9 Ocak'ta Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yanına gelen bir araçtan açılan ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Muhammed E.A. (26) ve Atakan E'yi (23) yakaladı. Şüpheli Muhammed E.A'nın babası Ekrem A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Taksici Ferhat B'nin yaklaşık 2 yıl önce Ekrem A'yı darbettiği bu nedenle aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kağıthane, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü fenomen Ümmü Seif öldürüldü mü? Arap basınında yayınlanan fotoğraf kafa karıştırdı Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki kentimiz tamamen beyaza büründü Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Sele kapılan kadın tırın altında kaldı! Ölümle cebelleşme anları kamerada Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı         
11:11
Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi         
11:05
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi         
10:54
Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti         
10:41
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı         
10:35
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı         
09:14
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
08:24
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 11:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei