Kadın yolcusunu taciz eden taksici, erkek arkadaşına da kafa attı

İstanbul Kağıthane'de bir taksici, kadın yolcusunu tehdit edip sözlü tacizde bulundu. Taksici, adrese gelen kadının erkek arkadaşına da kafa atarken, polis taksiciyi gözaltına aldı.

KADIN YOLCUSUNU SÖZLÜ TACİZ ETTİ

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, evine gitmek için Ortabayır semtinde taksi durdurdu. Ancak kadın yolcu ile taksici arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücüyü ikna eden kadın taksiye binerek seyretmeye başladı. Taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine uğrayan kadın, panikle erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı.

"BENİ DELİRTMEYİN, HEPİNİZİ KESERİM"

Yolculuk boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksici, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu. O esnada Kamila Orynbay'ın evinin önüne gelen erkek arkadaşı Uğur Tonbul, beklemeye başladı.

KADININ ERKEK ARKADAŞINA KAFA ATTI

Bir süre sonra gelen taksiden kadın inerken, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştü olayda taksici, kadının erkek arkadaşına kafa attı. Site görevlilerinin polis ekiplerine durumu bildirmesi sonrası taksici olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu gördü. Olayla ilgili görüntüleri inceleyen Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, saldırgan taksi şoförünün Serdar Y. olduğunu tespit etti. Emniyette "kasten adam yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından da kaydı olduğu öğrenilen taksici polis tarafından gözaltına alındı.