Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de, talatpaşa köprüsü'nden d-100 karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kağıthane'de, talatpaşa köprüsü'nden d-100 karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de, talatpaşa köprüsü'nden d-100 karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti

31 dakika önce

Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı.

Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı. Bir otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 00: 00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Talatpaşa Köprüsü'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı. Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden gelen ve Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalı otomobil kadına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 34 ZS 7972 plakalı otomobilde bulunan iki kadın ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Kadının köprüye çıkarak aşağı atladığını söyleyen görgü tanıkları, 'Kadın köprüye gelerek intihar etti. Kadın aşağı atladığı gibi ileride duran araç kadına çarptı" dedi.

Kağıthane'de, talatpaşa köprüsü'nden d-100 karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:14 Kaynak: DHA
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