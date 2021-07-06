Son dakika! Kağıthane'de tartıştığı nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde, Yıldırım ile nişanlısı Gizem E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım'ın beylik tabancasını alan Gizem E., ateş ederek nişanlısını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gizem E. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, nişanlısının telefonunda başka bir kadınla mesajlarını gördüğünü, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, önce intihar etmeyi planladığını, bir mektup hazırlayıp bıraktığını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu Yıldırım'ın beylik tabancasını alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.