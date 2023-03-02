Kağıthane'de tekel bayine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de tekel bayine silahlı saldırı anı kamerada

02.03.2023 08:08
Kağıthane'de tekel bayine silahlı saldırı anı kamerada

Kağıthane'de bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Harun Ş. yaralandı.

Kağıthane'de bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Harun Ş. yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Harun Ş. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tekel bayine düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Nurtepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli ya da şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da dükkan içinde bulunan Harun Ş.' Ye kurşun isabet etti. Harun Ş. kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Harun Ş.' ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı
Tekel bayine silahlı saldırı düzenleyen ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını izleyen ekipler şüphelilerin peşine düştü.
Öte yandan hastaneye kaldırılan Harun Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Nurtepe, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de tekel bayine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de tekel bayine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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