Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Kağıthane'de Tekstil Atölyesinde Yangın

37 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthane'de Tekstil Atölyesinde Yangın, System.String[]
İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kattaki tekstil ürünlerine sıçradı.


Yangın nedeniyle Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi çatıda mahsur kaldı.


Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, çatıda mahsur kalanları kurtardı.


İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: AA

İtfaiye, Kağıthane, Güncel
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